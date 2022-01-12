До открытия зимней Олимпиады-2022 осталось 23 дня

В их числе и казахстанские спортсмены, которые стартуют в некоторых лицензионных видах спорта, чтобы завоевать путевки на грядущие Игры. Тем более осталось не так много отборочных стартов, на которых можно заработать рейтинговые очки.

Так, с 12 по 16 января казахстанские биатлонисты покажут свое мастерство в немецком Рупольдинге на очередных стартах IBU.

Этап Кубка мира по фристайл-могулу пройдет в Дир-Вэлли (США) с 12 по 14 января.

Фото: olympic.kz

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина примет Польша с 14 по 16 января. Этап Кубка мира станет последним в календаре отборочных турниров в этом виде спорта.

А все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. В том числе Международная федерация лыжных видов спорта отменила соревнования во французском Ле-Рус и словенской Планице.