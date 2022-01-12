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19:02 12.01.2022

До открытия зимней Олимпиады-2022 осталось 23 дня

Пекин Олимпиада-2022 старт 23 дня Фото: Instagram/beijing2022
Все ведущие атлеты зимних видов спорта в эти дни проводят свои последние тренировочные сборы и соревнования на этапах Кубках мира, сообщает Zakon.kz.

В их числе и казахстанские спортсмены, которые стартуют в некоторых лицензионных видах спорта, чтобы завоевать путевки на грядущие Игры. Тем более осталось не так много отборочных стартов, на которых можно заработать рейтинговые очки.

Так, с 12 по 16 января казахстанские биатлонисты покажут свое мастерство в немецком Рупольдинге на очередных стартах IBU.

Этап Кубка мира по фристайл-могулу пройдет в Дир-Вэлли (США) с 12 по 14 января.

Фристайл Кубок мира США

Фото: olympic.kz

Соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина примет Польша с 14 по 16 января. Этап Кубка мира станет последним в календаре отборочных турниров в этом виде спорта.

А все лыжные гонки в рамках Кубка мира перед Олимпиадой в Пекине отменены. В том числе Международная федерация лыжных видов спорта отменила соревнования во французском Ле-Рус и словенской Планице.

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