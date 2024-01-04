Казахстан завоевал 30 лицензий на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024

Казахстанcкие молодые атлеты заработали 30 лицензий на участие в зимней юношеской Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в южнокорейском городе Канвон. Наши спортсмены примут участие в данных соревнованиях по пяти видам спорта, сообщает Zakon.kz.

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Это будут первые старты олимпийского 2024 года для казахстанцев, и начнутся они 19 января. А 4 января были обсуждены вопросы участия национальной сборной в предстоящих зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне, передает пресс-служба НОК РК.

О ходе подготовительного процесса сборных команд сообщили руководители ведомств, главные и государственные тренеры, отметив, что в настоящее время юношеская сборная Казахстана вышла на заключительный этап подготовки.

"На этих Играх Казахстан представят 42 спортсмена в пяти видах спорта и 10 дисциплинах: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл (параллельный могул). Хороший прогресс по сравнению с предыдущими зимними юношескими Играми-2020 в Лозанне, где сборная состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта. К тому же с уверенностью могу сказать, что наша команда обладает хорошим потенциалом в достижении высоких результатов на юношеской Олимпиаде". Андрей Крюков, генеральный секретарь НОК РК

Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 стартуют 19 января и продлятся до 1 февраля. В этих состязаниях примут участие 1800 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).