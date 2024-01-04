Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстан завоевал 30 лицензий на зимнюю юношескую Олимпиаду-2024

Встреча НОК Олимпиада Фото: olympic.kz
Казахстанcкие молодые атлеты заработали 30 лицензий на участие в зимней юношеской Олимпиаде 2024 года, которая пройдет в южнокорейском городе Канвон. Наши спортсмены примут участие в данных соревнованиях по пяти видам спорта, сообщает Zakon.kz.

Розыгрыши призов, эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, челленджи, интервью и многое другое — на YouTube-канале Olimpbet Play. Подпишись и будь в курсе!

Это будут первые старты олимпийского 2024 года для казахстанцев, и начнутся они 19 января. А 4 января были обсуждены вопросы участия национальной сборной в предстоящих зимних юношеских Олимпийских играх в Канвоне, передает пресс-служба НОК РК. 

О ходе подготовительного процесса сборных команд сообщили руководители ведомств, главные и государственные тренеры, отметив, что в настоящее время юношеская сборная Казахстана вышла на заключительный этап подготовки.

"На этих Играх Казахстан представят 42 спортсмена в пяти видах спорта и 10 дисциплинах: биатлон, керлинг, конькобежный спорт, шорт-трек, хоккей с шайбой, лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамплина, лыжное двоеборье, горнолыжный спорт, фристайл (параллельный могул). Хороший прогресс по сравнению с предыдущими зимними юношескими Играми-2020 в Лозанне, где сборная состояла из 26 атлетов в четырех видах спорта. К тому же с уверенностью могу сказать, что наша команда обладает хорошим потенциалом в достижении высоких результатов на юношеской Олимпиаде".Андрей Крюков, генеральный секретарь НОК РК

Зимние юношеские Олимпийские игры-2024 стартуют 19 января и продлятся до 1 февраля. В этих состязаниях примут участие 1800 спортсменов из 50 стран мира. Будет разыгран 81 комплект медалей в семи видах спорта (15 дисциплин).

Читайте также

Футбол Игрок Тобола
Футболист сборной Казахстана усилил костанайский "Тобол"
Футбол 2 матча сутки
Вратарь "МЮ" Онана может сотворить невероятное в мировом футболе
Хоккей Рекордсмен Барыса
У "Барыса" появился новый рекордсмен в серии по забитым шайбам
Куандык Шынасилов
НОК РК
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
МВД сделало очередное предупреждение казахстанцам
советы, врач
Сколько времени алкоголь выводится из организма
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Денежный гороскоп-2024 для всех знаков зодиака
Экс-главу "Алматыэлектротранс" объявили в розыск
Экс-главу "Алматыэлектротранса" объявили в розыск
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: