В столице растет заболеваемость COVID-19 среди детей и беременных

Столица бьет рекорды по числу зараженных в сутки – более трех тысяч. На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. В реанимации находятся 34 человека, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуацией Управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в четырех больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1240 инфекционных коек. Заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова

Указала она и на высокую заболеваемость среди беременных женщин и детей. На сегодня, по ее данным, 338 беременных женщин получают лечение от КВИ, из них 215 – в условиях стационаров. 126 детей с КВИ лечатся в стационарных условиях.