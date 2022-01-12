19:09 12.01.2022
В столице растет заболеваемость COVID-19 среди детей и беременных
Фото: пресс-служба акимата Нур-Султана
Заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова на брифинге в акимате сообщила, что в городе дополнительно развернуты инфекционные койки еще в четырех больницах города для лечения коронавирусных больных, передает корреспондент Zakon.kz.
Столица бьет рекорды по числу зараженных в сутки – более трех тысяч. На сегодня в инфекционных стационарах получают лечение 748 пациентов, загруженность коек составляет 60%. В реанимации находятся 34 человека, это уже свыше 30% заполняемости реанимационных коек. В связи с неблагополучной ситуацией Управление общественного здравоохранения было вынуждено развернуть инфекционные койки еще в четырех больницах города, в том числе акушерский блок на 150 коек для приема беременных женщин с коронавирусом. На сегодня в городе развернуто 1240 инфекционных коек. Заместитель руководителя столичного управления общественного здравоохранения Алия Рустемова
Указала она и на высокую заболеваемость среди беременных женщин и детей. На сегодня, по ее данным, 338 беременных женщин получают лечение от КВИ, из них 215 – в условиях стационаров. 126 детей с КВИ лечатся в стационарных условиях.
Ситуация накаляется, и нам бы не хотелось повтора предыдущих лет. Прошу граждан проявить свою сознательность в этом вопросе и призываю всех вакцинироваться. Все мировые эксперты признали, что вакцина работает, она эффективна против этой пандемии. Для безопасности вашей семьи просим вас не игнорировать соблюдение эпидемиологических требований, проявить свою гражданскую сознательность и приложить усилия для стабилизации эпидобстановки.Алия Рустемова