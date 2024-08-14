Более 14 млрд тенге задолжали больницы Астаны поставщикам лекарств и медизделий

Руководитель столичного управления здравоохранения Алия Рустемова на общественных слушаниях 14 августа 2024 года назвала сумму кредиторской задолженности больниц города, сообщает Zakon.kz.

Она отметила, что бюджет подведомственных управлению медицинских организаций, финансируемых через ФОМС, в текущем году составляет 120,4 млрд тенге с ростом на 2,5% по сравнению с прошлым годом.

"Недостаточное финансирование медорганизаций привело к образованию кредиторской задолженности. Так, сумма кредиторской задолженности на сегодня составляет 14,7 млрд тенге. В том числе перед СК "Фармация" – 4,5 млрд, перед другими поставщиками – 10,2 млрд тенге. Из них сумма просроченной кредиторской задолженности за 2022-2023 годы составляет 3,3 млрд тенге. Это три медорганизации: многопрофильная городская больница №1 – на сумму 2,2 млрд тенге, городской центр фтизиопульмонологии – на сумму 662 млн тенге и городской инфекционный центр – на сумму 398 млн тенге", – отметила она.

Основные причины образования кредиторской задолженности:

низкие тарифы, не предусматривающие ежегодный рост цен на лекарства и медицинские изделия, продукты питания, коммунальные и иные услуги и работы;

увеличение заработной платы медперсоналу;

заключение договоров на объемы услуг ниже заявленных;

применение линейной шкалы.

"Кроме того, причиной образования текущей кредиторской задолженности является несвоевременное финансирование со стороны филиала Фонда медстрахования. Так, на сегодня медорганизациям выплачены средства по актам выполненных работ только за четыре месяца текущего года. Аванс в размере 30-40%, полученный в начале года, покрывает лишь выплату заработной платы и налогов", – добавила глава столичного УОЗ.

По ее словам, акиматом города рассматривается механизм погашения кредиторской задолженности городской многопрофильной больницы №1 в сумме 1 млрд тенге за счет средств местного бюджета. Данный вопрос будет вынесен на заседание маслихата 2 сентября.

14 декабря 2024 года экс-сенатор, а ныне глава Минздрава Акмарал Альназарова отметила, что кредиторская задолженность казахстанских медорганизаций превышает 100 млрд тенге.