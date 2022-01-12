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19:15 12.01.2022

Токаев посетил Центр оперативного управления Департамента полиции в Алматы

Президент в Центре оперативного управления ДП Фото: Акорда
Касым-Жомарту Токаеву рассказали о роли Центра оперативного управления в обеспечении правопорядка и безопасности жителей и гостей города, сообщает Zakon.kz.

Центр использует возможности видеонаблюдения с целью непрерывного круглосуточного сбора и анализа информации об оперативной обстановке на территории города, а также осуществления профилактики правонарушений, передает Акорда.

Президенту доложили, что в ходе террористических атак бандитами целенаправленно были расстреляны и выведены из строя 493 камеры, установленные на 20 улицах Алматы, уничтожено техническое оборудование, обеспечивающее связь и управление системой видеонаблюдения. Правительственной комиссии и акимату было поручено восстановить работу всех систем контроля. Планируется, что порядок в городе будут обеспечивать до 10 тысяч камер наблюдения.

Константин Вноровский
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