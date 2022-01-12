МВД напомнило казахстанцам о правилах при режиме ЧП

В этой связи на период действия чрезвычайного положения необходимо:

соблюдать правила общественного порядка, ограничения на передвижения и режим комендантского часа;

не покидать без крайней необходимости свои жилища и ограничить посещение мест массового пребывания граждан;

иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении на автотранспорте иметь регистрационные и иные документы на них, подтверждающие принадлежность;

не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, а также семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью и др.;

в случае обращения сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел или обороны выполнять их законные требования, не провоцировать или осуществлять другие действия, препятствующие выполнению ими их служебных обязанностей;