МВД напомнило казахстанцам о правилах при режиме ЧП
В этой связи на период действия чрезвычайного положения необходимо:
соблюдать правила общественного порядка, ограничения на передвижения и режим комендантского часа;
не покидать без крайней необходимости свои жилища и ограничить посещение мест массового пребывания граждан;
иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении на автотранспорте иметь регистрационные и иные документы на них, подтверждающие принадлежность;
не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, а также семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью и др.;
в случае обращения сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел или обороны выполнять их законные требования, не провоцировать или осуществлять другие действия, препятствующие выполнению ими их служебных обязанностей;
сообщать в органы полиции или комендатуры об известных фактах совершения или планирования третьими лицами преступлений или иных действий, подрывающих общественную безопасность и порядок, конституционный строй или территориальную целостность, мародерства, а также подозрительных лицах, представляющих оперативный интерес.
Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка, задержанию преступников и мародеров, охране стратегически важных объектов и просит граждан соблюдать установленные временные ограничения.
Напоминаем, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, влекущая предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Пресс-служба МВД РК