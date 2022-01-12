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Законодательство РК
19:24 12.01.2022

МВД напомнило казахстанцам о правилах при режиме ЧП

Правила ЧП в Алматы Фото: Zakon.kz
МВД напоминает, что в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева с 5 января до 00:00 19 января на территории страны введено чрезвычайное положение, сообщает Zakon.kz.

В этой связи на период действия чрезвычайного положения необходимо:

  1. соблюдать правила общественного порядка, ограничения на передвижения и режим комендантского часа;

  2. не покидать без крайней необходимости свои жилища и ограничить посещение мест массового пребывания граждан;

  3. иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при передвижении на автотранспорте иметь регистрационные и иные документы на них, подтверждающие принадлежность;

  4. не организовывать и не проводить мирные собрания, зрелищные, спортивные и другие массовые мероприятия, забастовки, а также семейные обряды, связанные с рождением, свадьбой, смертью и др.;

  5. в случае обращения сотрудников и военнослужащих органов внутренних дел или обороны выполнять их законные требования, не провоцировать или осуществлять другие действия, препятствующие выполнению ими их служебных обязанностей;

  6. сообщать в органы полиции или комендатуры об известных фактах совершения или планирования третьими лицами преступлений или иных действий, подрывающих общественную безопасность и порядок, конституционный строй или территориальную целостность, мародерства, а также подозрительных лицах, представляющих оперативный интерес.

Министерство внутренних дел продолжает мероприятия по обеспечению правопорядка, задержанию преступников и мародеров, охране стратегически важных объектов и просит граждан соблюдать установленные временные ограничения.

Напоминаем, что за нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрена административная ответственность по статье 476 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, влекущая предупреждение или штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Пресс-служба МВД РК

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