В нескольких областях РК объявлено штормовое предупреждение
По информации РГП «Казгидромет», на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области – туман.
В Уральске ночью и утром ожидается туман.
На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области туман.
В Караганде днем ожидается низовая метель.
На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, утром и днем на юге области ожидается гололед.
В Кызылорде временами сохраняется туман.
На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.
В Актау ночью и утром – туман.
В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области – туман. Ветер северо-восточный, днем в южной половине области 15-20 м/с.
В Нур-Султане временами низовая метель, ночью и утром ожидается туман.