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Законодательство РК
19:46 12.01.2022

В нескольких областях РК объявлено штормовое предупреждение

погодные явления Фото: pixabay
В пяти областях Казахстана 13 января объявлено штормовое предупреждение, передает Zakon.kz.

По информации РГП «Казгидромет», на северо-западе Западно-Казахстанской области ожидается гололед. На севере области – туман.

В Уральске ночью и утром ожидается туман.

На западе, севере, юге Карагандинской области ожидается низовая метель. Ночью на востоке области туман.

В Караганде днем ожидается низовая метель.

На севере и в центре Кызылординской области сохраняется туман, утром и днем на юге области ожидается гололед.

В Кызылорде временами сохраняется туман.

На западе и в центре Мангистауской области ожидается туман.

В Актау ночью и утром – туман.

В южной половине Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, юге области – туман. Ветер северо-восточный, днем в южной половине области 15-20 м/с.

В Нур-Султане временами низовая метель, ночью и утром ожидается туман.

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