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20:11 12.01.2022

В Нур-Султане ужесточили карантинные меры

Постановление главсанврача Фото: pixabay
Главный государственный санитарный врач Нур-Султана подписала новое постановление об ограничительных мерах в городе, сообщает Zakon.kz.

Жителям и гостям города Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:

  • Запрещено проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.

  • Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:

  • деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков, кинотеатров;

  • проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах и на территории религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);

  • проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;

  • деятельность ночных клубов, караоке;

  • обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.

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