В Нур-Султане ужесточили карантинные меры
Жителям и гостям города Нур-Султана необходимо строго соблюдать следующие требования:
Запрещено проведение массовых мероприятий, включая семейные, памятные мероприятия, за исключением проведения поминок на объектах, участвующих в проекте Ashyq, до 30 человек.
Независимо от участия в проекте Ashyq запрещается:
деятельность концертных залов, филармоний, театров, цирков, кинотеатров;
проведение коллективных мероприятий (жума намаз, религиозные обряды и др.) на объектах и на территории религиозных объединений (мечети, церкви, соборы, синагоги и др.);
проведение конференций, семинаров, выставок, форумов;
деятельность ночных клубов, караоке;
обслуживание барных стоек на объектах общественного питания.
Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Полностью с текстом постановления можно ознакомиться здесь.