22:42 12.01.2022
В Атырау задержали мародеров с багажом парфюма из Алматы
Фото: pixabay
У них изъяли дорогой парфюм и декоративную косметику, передает КТК.
Полицейских заинтересовало большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что он был украден из бутика известной сети магазинов косметики и парфюмерии.
Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.
У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж». Начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали