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22:42 12.01.2022

В Атырау задержали мародеров с багажом парфюма из Алматы

В Атырау задержаны мародеры, косметика Фото: pixabay
Трех пассажиров поезда, прибывшего из Алматы, задержали полицейские Атырау, сообщает Zakon.kz.

У них изъяли дорогой парфюм и декоративную косметику, передает КТК.

Полицейских заинтересовало большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что он был украден из бутика известной сети магазинов косметики и парфюмерии.

Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

У задержанных жителей Актау обнаружены 30 флаконов с парфюмом и 55 единиц декоративной косметики. По данному факту начато досудебное расследование по статье «Грабеж». Начальник отделения криминальной полиции линейного отдела полиции станции Атырау Мейрбек Утегали
Константин Вноровский
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