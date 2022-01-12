В Атырау задержали мародеров с багажом парфюма из Алматы

У них изъяли дорогой парфюм и декоративную косметику, передает КТК.

Полицейских заинтересовало большое количество товара. В ходе разбирательств выяснилось, что он был украден из бутика известной сети магазинов косметики и парфюмерии.

Задержанные оказались жителями Актау. Против них возбуждено уголовное дело. Им грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.