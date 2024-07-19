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В Атырау задержали серийного похитителя велосипедов

Велодорожка, велосипед, велосипедная дорожка, знак велодорожки, велосипедисты , фото - Новости Zakon.kz от 19.07.2024 07:20 Фото: Zakon.kz
18 июля полицейские города Атырау задержали подозреваемого в кражах велосипедов, сообщает Zakon.kz.

Как передает газета "Ак Жайык", им оказался молодой человек 2002 года рождения, промышлявший в городе кражами велосипедов. Украденные им велосипеды полицейские обнаружили в ломбардах.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Помимо этого случая также выяснилось, что он имеет отношение к еще четырем подобным преступлениям.

А 17 июля в Атырауской области задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве. Он вымогал крупную сумму за видео личного характера.

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