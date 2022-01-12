В Германии допустили блокировку Telegram

Telegram особенно часто пользуются экстремисты и противники вакцинации от коронавируса, заявила она в интервью газете Die Zeit.

Мы – правовое государство, но и исключать этого (блокировку. – Ред.) мы тоже не можем. Блокировка была бы очень серьезным шагом и явно последним средством. Перед этим все другие меры должны быть исчерпаны. Глава МВД ФРГ Нэнси Фезер

Фезер отметила, что администрации мессенджера регулярно выписывают уведомления о нарушениях, однако ничего не меняется. Поэтому, объяснила министр, дело будет контролировать МВД, однако по данному вопросу требуется совместное решение европейских стран.

Минюст Германии летом 2021 года выдвинул владельцам сервиса претензии, в частности, в связи с тем, что нет четкой процедуры подачи жалоб на подозрительный контент на площадке Telegram и не получается наладить контакт с администрацией сервиса.

Сообщалось, что Берлин требовал от компании, чтобы она начала сотрудничать с властями ФРГ, удалять незаконный контент и передавать спецслужбам данные, необходимые для расследования. Ответа на официальный запрос из офиса компании в Дубае Германия не получила.