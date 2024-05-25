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Германия выступила за равномерное распределение украинских беженцев по Европе

Германия выступила за равномерное распределение украинских беженцев по Европе, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2024 04:23 Фото: Shutterstock
Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер заявила, что Германия твердо привержена принципу солидарности распределения беженцев из Украины по всему Евросоюзу, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Die Welt, изначально украинцы могли свободно выбирать страну назначения. Они могли сначала подать заявку на защиту в одной стране, а затем переехать в другую, чтобы снова получить защиту. Однако свобода передвижения сейчас привела к очень неравномерному распределению беженцев

И в итоге Германия принимает в 20 раз больше украинских беженцев, чем Франция. Это не совсем устраивает немцев и в настоящее время на уровне ЕС ведутся переговоры о последующих правилах для украинских беженцев.

Возможной мерой может выступить ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, говорится в публикации.

"Германия твердо привержена принципу солидарности распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы с учетом вторичной миграции из других государств — членов ЕС", - заявила Фезер.

Издание также привело некоторые цифры. По данным статистического управления Европейского Союза, в марте 2024 года в Германии насчитывалось около 1,30 млн украинских беженцев, около 960 тыс. в Польше и около 360 тыс. в Чехии. Другие крупные страны ЕС, такие как Италия, приняли лишь около 160 тыс. беженцев. Франция приняла всего около 60 тыс. человек.

Ранее еще в апреле прошлого года сообщалось, что немцы устали от иммигрантов, после очередной волны они вышли на улицы с протестами.

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