Германия выступила за равномерное распределение украинских беженцев по Европе
Как пишет Die Welt, изначально украинцы могли свободно выбирать страну назначения. Они могли сначала подать заявку на защиту в одной стране, а затем переехать в другую, чтобы снова получить защиту. Однако свобода передвижения сейчас привела к очень неравномерному распределению беженцев
И в итоге Германия принимает в 20 раз больше украинских беженцев, чем Франция. Это не совсем устраивает немцев и в настоящее время на уровне ЕС ведутся переговоры о последующих правилах для украинских беженцев.
Возможной мерой может выступить ограничение перемещений беженцев между странами Шенгена, говорится в публикации.
"Германия твердо привержена принципу солидарности распределения тех, кто ищет защиты, и считает, что обсуждение и поиск решения особенно необходимы с учетом вторичной миграции из других государств — членов ЕС", - заявила Фезер.
Издание также привело некоторые цифры. По данным статистического управления Европейского Союза, в марте 2024 года в Германии насчитывалось около 1,30 млн украинских беженцев, около 960 тыс. в Польше и около 360 тыс. в Чехии. Другие крупные страны ЕС, такие как Италия, приняли лишь около 160 тыс. беженцев. Франция приняла всего около 60 тыс. человек.
Ранее еще в апреле прошлого года сообщалось, что немцы устали от иммигрантов, после очередной волны они вышли на улицы с протестами.