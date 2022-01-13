Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Сиднее

Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши, передает Olympic.kz.

В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.

В следующем круге им будут противостоять Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).