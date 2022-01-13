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01:31 13.01.2022

Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Сиднее

Теннисист Казахстана, 1/4 финала ATP 250 Фото: Федерация тенниса Казахстана
Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши, передает Olympic.kz.

В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.

В следующем круге им будут противостоять Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).

Константин Вноровский
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