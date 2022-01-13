01:31 13.01.2022
Александр Недовесов вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Сиднее
Фото: Федерация тенниса Казахстана
Казахстанский теннисист Александр Недовесов пробился в 1/4 финала турнира серии ATP 250 в Сиднее в парном разряде, сообщает Zakon.kz.
Он выступает в паре с пакистанцем Айсам-уль-Хакомом Куреши, передает Olympic.kz.
В первом круге они обыграли дуэт Марсело Аревало (Сальвадор) и Жан-Жюльен Ройер (Нидерланды). Итоговый счет составил 7:6, 6:4.
В следующем круге им будут противостоять Филип Полашек (Словакия) и Джон Пирс (Австралия).