Александр Недовесов вышел в 1/4 финала турнира АТР 500 в Швейцарии

В Базеле (Швейцария) проходит турнир серии АТР 500. Казахстанский теннисист Александр Недовесов провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец вместе с Кевином Кравецом (Германия) обыграли именитых соперников Ивана Додига (Хорватия) и Адама Павлашека (Чехия) со счетом 1:6, 7:6, 13:11. Стоит отметить, что Недовесов и Кравец отыграли у соперников два матчбола.

В четвертьфинале казахстанско-немецкий дуэт сыграет с первыми сеянными турнира Уэсли Колхоф (Нидерланды) / Никола Мектич (Хорватия).

Также в парном разряде турнира в Базеле выступал лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. В первом раунде он вместе с аргентинцем Себастьяном Баэсом проиграл паре Эдуар Роже-Васслен (Франция) / Сантьяго Гонсалес (Мексика) со счетом 3:6, 4:6.

Ранее Александр Бублик отказался от участия в первом круге одиночного разряда турнира АТР 500 в Базеле.