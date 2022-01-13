В России вакцину для подростков «Спутник М» выпустят до конца января

Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот. Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург

Минздрав России зарегистрировал первую вакцину для подростков 12-17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») 24 ноября.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.