07:18 13.01.2022
В России вакцину для подростков «Спутник М» выпустят до конца января
Фото: Zakon.kz
В российском Минздраве ранее сообщили, что вакцинация подростков будет добровольной с согласия родителей или законных представителей, передает Zakon.kz.
Поступление в гражданский оборот вакцины для подростков против коронавируса ожидается на следующей неделе. Об этом РИА Новости рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Минздрав и мы жесточайшим образом относимся к контролю, поэтому не две, а еще ряд структур контролируют вакцину. Ожидаем, что на следующей неделе она поступит в гражданский оборот.Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург
Минздрав России зарегистрировал первую вакцину для подростков 12-17 лет «Гам-КОВИД-Вак М» («Спутник М») 24 ноября.
Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов ранее сообщил, что вакцинация подростков добровольная, ее будут проводить при согласии родителей или законных представителей.
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