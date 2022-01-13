Возможные потери для экономики Казахстана эксперты оценивают в 7 трлн тенге

Общая сумма потерь экономики Казахстана от приостановки работы предприятий из-за беспорядков может достигнуть 0,8-2,5 млрд долларов в зависимости от того, как будет развиваться ситуация. Такие данные привела первый вице-президент Центра стратегических разработок Татьяна Радченко, сообщает РИА Новости.

На текущий момент нет достоверных оценок того, сколько предприятий приостановили свою деятельность в связи с беспорядками. Если их количество достигает хотя бы 15%, то реальная потеря ВВП в 2022 году может достигать при названных сценариях от 0,8 до 2,5 млрд долларов. Первый вице-президент ЦСР Татьяна Радченко

Только потери от прекращения интернет-торговли в январе, если опираться на данные за 2021 год, могут составить около 144 млн долларов.

Эксперт ЦСР отметила, что общий совокупный вклад регионов, затронутых протестами, в ВВП Казахстана по итогам первого полугодия 2021 года оценивался в 62,5%.

Произошедшие в Казахстане события и режим ЧП, введенный с 5 января по 19 января, наиболее сильно затронут такие сферы, как торговля, транспорт и логистика, связь, строительство, а также некоторые услуги для населения (в частности, например, гостиничный бизнес). Регионы, где происходили протесты, вносят значимый вклад в экономику страны, в том числе в эти сектора. Татьяна Радченко

По ее словам, не все предприятия в этих сферах остановили работу, но в целом масштаб указанных секторов в данных регионах за январь может оцениваться как минимум в 2,2 трлн тенге, или около 5,3 млрд долларов.

Эксперт отметила, что при негативном развитии событий в случае, если страна сможет вернуться к прежнему образу жизни не ранее конца первого квартала 2022 года, то может быть затронуто как минимум 7 трлн тенге, или 17,8% ВВП страны.