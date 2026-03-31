Экономика и бизнес

3,5 трлн тенге привлечены в Казахстан благодаря экспорту сельхозпродукции: исторический рекорд за 5 лет

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
3,5 трлн тенге или 7 млрд долларов составил объем экспорта казахстанской сельскохозяйственной продукции по итогам 2025 года. Сумма валютной выручки стала рекордной за последние 5 лет, сообщает Zakon.kz.

Как отмечают в Министерстве сельского хозяйства (МСХ), ключевым фактором роста экспорта является масштабное расширение льготного кредитования до 1 трлн тенге.

Самыми крупными странами-получателями отечественных товаров стали Узбекистан, КНР, Таджикистан, Афганистан, Иран, Кыргызстан, Россия и другие.


В топ самых популярных видов экспортируемой продукции вошли пшеница, мука пшеничная, кормовая мука, ячмень, семена льна, масло подсолнечное, жмыхи и так далее.

"Льготное финансирование стало не только антикризисной мерой, а системным инструментом трансформации агропромышленного комплекса. Оно обеспечило рост производства, расширение экспорта, развитие переработки и формирование устойчивой экономической модели, ориентированной на долгосрочное развитие. Такой механизм обеспечил аграриям доступ к необходимым ресурсам на всех этапах производственного цикла – от проведения посевной кампании до переработки и реализации готовой продукции. Эти средства усилили платежный баланс страны, повысили устойчивость национальной экономики и стали дополнительным источником внешней ликвидности", – отметили в МСХ.

Там подчеркивают, что влияние льготного финансирования не ограничивается только ростом экспорта. Оно оказывает комплексное воздействие на всю структуру АПК.

"В частности, наблюдается уверенное развитие перерабатывающего сегмента: экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью достиг 3,6 млрд долларов, увеличившись на 35,3%. Доля переработанной продукции в общем экспорте превысила 50%, что свидетельствует о постепенном отходе от сырьевой модели в пользу более устойчивой и диверсифицированной экономики", – отметил министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров.
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
