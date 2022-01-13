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10:21 13.01.2022

Силовики зачистили еще несколько участков в Алматы

задержания Фото: Zakon.kz
Информцентр комендатуры Алматы предоставил оперативную сводку за 12 января, сообщает Zakon.kz.

По данным центра, зачищены следующие участки: жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов.

Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов.

За минувшие сутки на пульт «102» поступило 961 сообщение.

В Call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.

Анастасия Московчук
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