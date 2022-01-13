10:21 13.01.2022
Силовики зачистили еще несколько участков в Алматы
Фото: Zakon.kz
По данным центра, зачищены следующие участки: жилой массив Бостандыкского и Турксибского районов.
Всего задержано 1925 участников незаконных акций, мародерств и других преступлений. Изъято 38 единиц огнестрельного оружия и 1486 боеприпасов.
За минувшие сутки на пульт «102» поступило 961 сообщение.
В Call-centre комендатуры поступило 215 сигналов от граждан, требовавших оперативного реагирования. Все сообщения отработаны.