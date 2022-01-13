Сенат освободил от должности судьи Верховного суда Каната Мусина

На ваше рассмотрение внесено представление главы государства об освобождении Мусина Каната Сергеевича от должности судьи Верховного суда в связи с назначением его на другую должность. Указом главы государства от 11 января текущего года Канат Сергеевич назначен министром юстиции Республики Казахстан. Председатель Высшего судебного совета Казахстана Денис Шипп

Все депутаты поддержали внесенное предложение.

Канат Мусин в разные годы работал в аппарате Совета Безопасности Казахстана, первым заместителем прокурора Северо-Казахстанской области, руководителем Департамента юстиции Нур-Султана.

В 2016 году был избран депутатом Мажилиса Парламента VI созыва.

В январе 2021 года был переизбран в депутаты VII созыва, возглавлял Комитет по законодательству и судебно-правовой реформе.

11 января Канат Мусин был назначен министром юстиции Казахстана.