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Законодательство РК
10:37 13.01.2022

Спикер Сената выразил соболезнования семьям погибших в беспорядках в Казахстане

Спикер Сената Парламента РК Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в беспорядках граждан, передает корреспондент Zakon.kz.
С нового года наша страна испытала страшные события. Мы пережили самый опасный период в истории независимого Казахстана. Поистине наша государственность подверглась большой опасности. Благодаря своевременно принятым главой государства конкретным решениям нам удалось с упорством противостоять преступным действиям. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

При этом он отметил самоотверженные действия правоохранительных органов и военных Казахстана.

К сожалению, погибли ряд сотрудников силовых структур. Их подвиг никогда не будет забыт. От рук террористов погибли и невинные люди. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы. Маулен Ашимбаев

Cпикер Сената добавил, что сейчас ситуация по стране стабилизировалась.

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