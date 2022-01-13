Спикер Сената выразил соболезнования семьям погибших в беспорядках в Казахстане

С нового года наша страна испытала страшные события. Мы пережили самый опасный период в истории независимого Казахстана. Поистине наша государственность подверглась большой опасности. Благодаря своевременно принятым главой государства конкретным решениям нам удалось с упорством противостоять преступным действиям. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев

При этом он отметил самоотверженные действия правоохранительных органов и военных Казахстана.

К сожалению, погибли ряд сотрудников силовых структур. Их подвиг никогда не будет забыт. От рук террористов погибли и невинные люди. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы. Маулен Ашимбаев

Cпикер Сената добавил, что сейчас ситуация по стране стабилизировалась.