10:37 13.01.2022
Спикер Сената выразил соболезнования семьям погибших в беспорядках в Казахстане
Фото: пресс-служба Сената Парламента РК
Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев выразил соболезнования родным и близким погибших в беспорядках граждан, передает корреспондент Zakon.kz.
С нового года наша страна испытала страшные события. Мы пережили самый опасный период в истории независимого Казахстана. Поистине наша государственность подверглась большой опасности. Благодаря своевременно принятым главой государства конкретным решениям нам удалось с упорством противостоять преступным действиям. Спикер Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев
При этом он отметил самоотверженные действия правоохранительных органов и военных Казахстана.
К сожалению, погибли ряд сотрудников силовых структур. Их подвиг никогда не будет забыт. От рук террористов погибли и невинные люди. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших граждан. Желаем скорейшего выздоровления тем, кто получил ранения и травмы. Маулен Ашимбаев
Cпикер Сената добавил, что сейчас ситуация по стране стабилизировалась.