Маулен Ашимбаев выразил соболезнования близким и родственникам погибших в Актау
Фото: senate.parlam.kz
Председатель Сената Маулен Ашимбаев на открытии пленарного заседания палаты 26 декабря 2024 года выразил глубокие соболезнования близким и родственникам погибших в авиакатастрофе в Актау, сообщает Zakon.kz.
Он констатировал, что в авиакатастрофе погибли люди, в том числе казахстанцы.
"В этой связи мы выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким, семьям погибших. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по расследованию данной ситуации. Все соответствующие органы приступили к работе и приняты соответствующие необходимые меры. Мы верим, что все эти меры будут способствовать быстрейшему выздоровлению пострадавших", – сказал Маулен Ашимбаев.
Свежую информацию о состоянии пострадавших в авиакатастрофе можно прочитать здесь.
25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.
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