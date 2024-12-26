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Общество

Маулен Ашимбаев выразил соболезнования близким и родственникам погибших в Актау

Маулен Ашимбаев, государственный служащий, Казахстан , фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2024 10:20 Фото: senate.parlam.kz
Председатель Сената Маулен Ашимбаев на открытии пленарного заседания палаты 26 декабря 2024 года выразил глубокие соболезнования близким и родственникам погибших в авиакатастрофе в Актау, сообщает Zakon.kz.

Он констатировал, что в авиакатастрофе погибли люди, в том числе казахстанцы.

"В этой связи мы выражаем глубокие соболезнования всем родным и близким, семьям погибших. По поручению главы государства Касым-Жомарта Токаева была создана государственная комиссия по расследованию данной ситуации. Все соответствующие органы приступили к работе и приняты соответствующие необходимые меры. Мы верим, что все эти меры будут способствовать быстрейшему выздоровлению пострадавших", – сказал Маулен Ашимбаев.

Свежую информацию о состоянии пострадавших в авиакатастрофе можно прочитать здесь. 

25 декабря 2024 года пассажирский лайнер, следующий рейсом из Баку в Грозный, потерпел крушение рядом с аэропортом Актау.

Бауыржан Муканов
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