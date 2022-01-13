Сенат принял закон об открытом небе между Казахстаном и США

Представляя документ, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев рассказал, что соответствующее соглашение подписано между правительствами Казахстана и США 30 декабря 2019 года.

Основной целью соглашения является установление правовой базы для открытия прямого авиасообщения между Казахстаном и Соединенными Штатами Америки, в том числе с финансовыми центрами, для продвижения Международного финансового центра Астана (МФЦА). Согласно рекомендациям Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по либерализации воздушного сообщения и предложениям американской стороны, в рамках соглашения стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству авиакомпаний, пунктов назначения и частот, в том числе с 5-й степенью «свободы воздуха» для пассажирских перевозок. Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев

По его словам, это соглашение является первым в истории страны в режиме «открытого неба», то есть любая казахстанская авиакомпания сможет выполнять пассажирские полеты с неограниченным количеством частот из любого города Казахстана в любой город Соединенных Штатов Америки, а также грузовые полеты между пунктами Соединенных Штатов Америки и любыми пунктами за пределами США.

Глава ведомства добавил, что принятие закона о ратификации соглашения не повлечет со стороны Казахстана дополнительных бюджетных затрат и обязательств и направлено на повышение транспортной доступности.