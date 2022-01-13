Стипендиаты «Болашака» смогут повторно привиться вакциной, одобренной ВОЗ

Новость по теме Депутат призывает немедленно начать платную вакцинацию Pfizer

Благодаря такому решению обладатели стипендии «Болашак» смогут беспрепятственно заехать в страны, где доступ разрешен только при получении одобренных ВОЗ вакцин. Пресс-служба МОН РК

Напомним, с 8 ноября 2021 года въезд в США разрешен только лицам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами. В этот список входят вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm; Sinovac. Аналогичные правила действуют также для въезда в Австралию и ряд других стран.