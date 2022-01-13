11:37 13.01.2022
Стипендиаты «Болашака» смогут повторно привиться вакциной, одобренной ВОЗ
Фото: Zakon.kz
Межведомственная комиссия по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции разрешила вакцинацию стипендиатов вакциной, одобренной ВОЗ, передает Zakon.kz.
Благодаря такому решению обладатели стипендии «Болашак» смогут беспрепятственно заехать в страны, где доступ разрешен только при получении одобренных ВОЗ вакцин. Пресс-служба МОН РК
Напомним, с 8 ноября 2021 года въезд в США разрешен только лицам, привитым одобренными ВОЗ вакцинами. В этот список входят вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Covishield, BIBP/Sinopharm; Sinovac. Аналогичные правила действуют также для въезда в Австралию и ряд других стран.
Для того чтобы избежать срыва начала обучения стипендиатов «Болашак», ожидающих выезда на обучение или стажировку в Австралию, Канаду, Новую Зеландию, США и Японию, МОН направил МЗ письмо о рассмотрении возможности предоставления им одобренной ВОЗ вакцины. Отметим, что для въезда на территорию указанных стран требуется полная вакцинация двумя дозами одобренных ВОЗ препаратов. МВК поддержал наше предложение. В итоге разрешена вакцинация вакциной BIBP/Sinopharm. Вице-министр образования и науки РК Куаныш Ергалиев