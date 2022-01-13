Сенатор указала на проблемы жителей приграничных территорий

Сенатор напомнила о трагических событиях января, когда Казахстан подвергся атаке террористических группировок. По ее словам, произошедшее подняло вопрос о необходимости укрепления национальной безопасности и обороноспособности страны.

Депутаты Сената неоднократно обращались к правительству страны по вопросам приграничных территорий. Государственная граница и приграничная территория Республики Казахстан являются одними из основных барьеров на пути пособников международных террористических организаций, пытающихся проникнуть на нашу территорию, доставляющих идеологические материалы, оправдывающие терроризм, оружие и прочие технические средства для осуществления нападения на граждан и учреждения. От уровня развития и оснащенности приграничных пунктов зависят, без преувеличения, территориальная целостность Казахстана и мирная жизнь наших граждан. Депутат Сената Ольга Булавкина

По ее словам, на сегодняшний день на территории приграничья проживает более 1,5 млн человек, включая военнослужащих, обслуживающих 28 пунктов пропуска, и члены их семей. При этом численность населения приграничных территорий ежегодно уменьшается.

Социально-экономическая нестабильность, слабое развитие промышленного комплекса, отсутствие механизмов повышения предпринимательского потенциала, соответствующей инфраструктуры, жилья с современными условиями проживания, закрытие малокомплектных школ и детских садов вынуждает граждан покидать приграничные территории. На встречах сенаторов с населением в регионах поднимаются острые вопросы правового статуса данных территорий. О какой перспективности большинства приграничных сел можно говорить, если долгие годы в данных селах не проводилась модернизация объектов инфраструктуры, не развивался малый и средний бизнес, закрывались объекты образования и культуры и, соответственно, происходил отток кадров. Ольга Булавкина

Депутат подчеркнула, что решение проблем приграничных территорий – вопрос национальной безопасности. Их замалчивание и игнорирование приведут к еще большей миграции населения. В связи с этим сенатор предложила рассмотреть следующие меры:

В рамках развития регионов для предпринимателей, осуществляющих свою детальность на соответствующих территориях, рассмотреть вопрос установления специальных налоговых льгот и преференций, что позволит развивать малый и средний бизнес, а также даст импульс в реализации стартапов по примеру свободных экономических зон.

Использовать льготное кредитование по ставке не более 2%.

Ввести повышающий коэффициент к расчету трудового стажа 1 к 1,5, что позволит привлечь дополнительный приток трудоспособных переселенцев из трудоизбыточных регионов.

Рассмотреть вопрос увеличения субсидий на приобретение и аренду жилья гражданам, переселившимся из трудоизбыточных регионов, и кандасам.

Данным категориям граждан при переселении в приграничные сельские территории увеличить размер материальной помощи на возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг с 30 до 38 МРП в зависимости от количества членов семьи. Сегодня действующий размер материальной помощи – от 15 до 21 МРП.