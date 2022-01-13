Указом президента прекращены полномочия депутата Сената Сауле Айтпаевой
Указом главы государства прекращены полномочия депутата Cената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны, - говорится в сообщении.
Сауле Айтпаева родилась 22 мая 1960 года в селе Жаксы.
Закончила Свердловский юридический институт им. Р.Руденко по специальности «правоведение».
Трудовой стаж:
· Заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977);
· Машинистка Жаксынского райкома комсомола Тургайской области (1978);
· Стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983)
· Следователь прокуратуры Ленинского района г.Целинограда (1984);
· Прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988);
· Помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992);
· Прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996);
· Старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996);
· Начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК (1997);
· Заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане (1998);
· Заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ - начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001);
· Заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2001-2003);
· Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-12.2005);
· Первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (12.2005-04.2012);
· Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (04.2012-01.2017)
Выборные должности, депутатство:
· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 07.2017), член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 04.09.2017)