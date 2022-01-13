Указом президента прекращены полномочия депутата Сената Сауле Айтпаевой

Указом главы государства прекращены полномочия депутата Cената Парламента Республики Казахстан Айтпаевой Сауле Муханбедиановны, - говорится в сообщении.

Сауле Айтпаева родилась 22 мая 1960 года в селе Жаксы.

Закончила Свердловский юридический институт им. Р.Руденко по специальности «правоведение».

Трудовой стаж:

· Заведующая канцелярией Жаксынской районной прокуратуры Тургайской области (1977);

· Машинистка Жаксынского райкома комсомола Тургайской области (1978);

· Стажер прокуратуры Ленинского района Целиноградской областной прокуратуры (1983)

· Следователь прокуратуры Ленинского района г.Целинограда (1984);

· Прокурор отдела по надзору за следствием и дознанием в органах внутренних дел прокуратуры Акмолинской области (1985-1988);

· Помощник прокурора по кадрам прокуратуры Акмолинской области (1988-1992);

· Прокурор организационно-аналитического отдела прокуратуры Акмолинской области (1992-1996);

· Старший помощник по организационно-инспекторской работе Целинной транспортной прокуратуры (1996);

· Начальник отдела разработки и внедрения первичных учетных документов, форм отчетности и методологии ЦПСиИ при ГП РК (1997);

· Заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ -начальник управления статистики в г Астане (1998);

· Заместитель начальника Ц(Д)ПСиИ - начальник управления формирования статистики Ц(Д)ПСиИ Прокуратуры Ленинского района и Акмолинской области (1999-2001);

· Заместитель Начальника Центра правовой статистики и информации при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (2001-2003);

· Заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (2003-12.2005);

· Первый заместитель Председателя Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (12.2005-04.2012);

· Председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (04.2012-01.2017)

Выборные должности, депутатство:

· Депутат Сената Парламента Республики Казахстан (с 07.2017), член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам (с 04.09.2017)