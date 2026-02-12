Прекращены полномочия депутата Сената Наурызбая Байкадамова

Депутат Наурызбай Байкадамов 12 февраля 2026 года освобожден от своих полномочий в Сенате, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что Наурызбай Байкадамов назначен ректором Кызылординского университета имени Коркыт Ата. "Мы поздравляем с этим нашего коллегу. Желаем вам успехов на новом месте работы! В связи с этим ЦИК внес соответствующее постановление в Сенат. Согласно конституционным нормам, по этим вопросам Сенат должен принять соответствующее постановление. (…) В 2024 году он был избран депутатом Сената от Кызылординской области и с тех пор активно участвовал в законотворческой деятельности палаты и проделал большую работу в стенах Парламента как член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Он внес большой вклад в положительное решение важных вопросов, которые беспокоят население", – озвучил спикер Сената. 11 февраля 2026 года Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе.

