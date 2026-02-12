#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
$
490.58
584.77
6.34
Политика

Прекращены полномочия депутата Сената Наурызбая Байкадамова

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2026 09:50 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутат Наурызбай Байкадамов 12 февраля 2026 года освобожден от своих полномочий в Сенате, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер Сената Маулен Ашимбаев отметил, что Наурызбай Байкадамов назначен ректором Кызылординского университета имени Коркыт Ата.

"Мы поздравляем с этим нашего коллегу. Желаем вам успехов на новом месте работы! В связи с этим ЦИК внес соответствующее постановление в Сенат. Согласно конституционным нормам, по этим вопросам Сенат должен принять соответствующее постановление. (…) В 2024 году он был избран депутатом Сената от Кызылординской области и с тех пор активно участвовал в законотворческой деятельности палаты и проделал большую работу в стенах Парламента как член Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам. Он внес большой вклад в положительное решение важных вопросов, которые беспокоят население", – озвучил спикер Сената.

11 февраля 2026 года Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе
10:23, 11 февраля 2026
Елнура Бейсенбаева освободили от депутатских полномочий в Мажилисе
Новый депутат Сената от Кызылординской области принес присягу
10:28, 02 мая 2024
Новый депутат Сената от Кызылординской области принес присягу
Прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой
10:25, 01 октября 2025
Прекращены депутатские полномочия Жулдыз Сулейменовой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
09:43, Сегодня
Арман Царукян встретил Джейка Пола после победы его девушки на Олимпиаде
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
09:27, Сегодня
Как выглядит турнирная таблица КХЛ в день игры "Барыс" – СКА
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
09:19, Сегодня
В Шотландии выразили поддержку Исламу Чеснокову после неудачного дебюта за "Хартс"
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
09:08, Сегодня
Стало известно о состоянии сноубордистки после жуткого падения на ОИ
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: