Магзум Мирзагалиев назначен советником президента

Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан, – говорится в документе.

Магзум Мирзагалиев трудился в городе Алматы 7 ноября 1978 года. Окончил Университет «Туран» (1999), экономист-международник, а также Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), экономист-международник и Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010) по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Стажировался в США и Малайзии.

Трудовой стаж: