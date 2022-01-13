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Законодательство РК
13:50 13.01.2022

Магзум Мирзагалиев назначен советником президента

Мирзагалиев Магзум Фото: премьер-министра РК
Распоряжение президента о назначении Магзума Мирзагалиева опубликовано на сайте Акорды, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан, – говорится в документе.

Магзум Мирзагалиев трудился в городе Алматы 7 ноября 1978 года. Окончил Университет «Туран» (1999), экономист-международник, а также Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), экономист-международник и Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010) по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Стажировался в США и Малайзии.

Трудовой стаж:

  • Менеджер ТОО «Жартас» (1997-2000);

  • Работа в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской области (2000-2001);

  • Инженер по буровым растворам «MIDrillingFluidsInternational» (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004);

  • Менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству – руководитель Актауского филиала «MIDrillingFluidsInternational» (2004-2007);

  • Генеральный директор ТОО «ТенизСервис» Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010);

  • Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012);

  • Заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013);

  • Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (10.2013-08.2014);

  • Заместитель министра энергетики Республики Казахстан (13.08.2014-06.2019);

  • Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (17.06.2019, переназначен с 18.01.2021-09.09.2021);

  • Министр энергетики Республики Казахстан (09.09.2021-11.01.2022).

Оксана Житникова
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