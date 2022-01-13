Магзум Мирзагалиев назначен советником президента
Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан, – говорится в документе.
Магзум Мирзагалиев трудился в городе Алматы 7 ноября 1978 года. Окончил Университет «Туран» (1999), экономист-международник, а также Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел (2003), экономист-международник и Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова (2010) по специальности «Разработка нефтегазовых месторождений». Стажировался в США и Малайзии.
Трудовой стаж:
Менеджер ТОО «Жартас» (1997-2000);
Работа в управлении по лесу и биоресурсам Акмолинской области (2000-2001);
Инженер по буровым растворам «MIDrillingFluidsInternational» (Schlumberger) месторождений Тенгиз и Западной Сибири (2001-2004);
Менеджер по развитию бизнеса, менеджер по производству – руководитель Актауского филиала «MIDrillingFluidsInternational» (2004-2007);
Генеральный директор ТОО «ТенизСервис» Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2007-2010);
Управляющий директор акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2010-2012);
Заместитель председателя правления по инновационному развитию и сервисным проектам Акционерного общества «Национальная компания «КазМунайГаз» (2012-2013);
Вице-министр нефти и газа Республики Казахстан (10.2013-08.2014);
Заместитель министра энергетики Республики Казахстан (13.08.2014-06.2019);
Министр экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан (17.06.2019, переназначен с 18.01.2021-09.09.2021);
Министр энергетики Республики Казахстан (09.09.2021-11.01.2022).