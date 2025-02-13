Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником
Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды за 13 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Из официальной публикации следует:
"Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан".
Ранее эту должность занимал Болат Акчулаков.
Магзум Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года в Алматы.
В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности экономист-международник. В 2003 году –Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел. В 2010 – Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова. Проходил стажировки в США и Малайзии.
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