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Политика

Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником

Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 09:01 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Магзума Мирзагалиева своим советником. Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды за 13 февраля 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Из официальной публикации следует:

"Распоряжением главы государства Мирзагалиев Магзум Маратович назначен советником президента Республики Казахстан".

Ранее эту должность занимал Болат Акчулаков.

Магзум Мирзагалиев родился 7 ноября 1978 года в Алматы.

В 1999 году окончил университет "Туран" по специальности экономист-международник. В 2003 году –Дипломатическую Академию Министерства иностранных дел. В 2010 – Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга имени Ш. Есенова. Проходил стажировки в США и Малайзии.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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