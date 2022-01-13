Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции Forex club
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
13:54 13.01.2022

Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Жаслана Мадиева

жаслан мадиев, должность, освобождение Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Им был Жаслан Мадиев, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается на сайте Акорды.

Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в сообщении.
Динара Халдарова
Казахстан
Президент отменил режим ЧП в ряде регионов
12.01.2022
Какое наказание грозит за покупку украденного
12.01.2022
Утвержден порядок предоставления отсрочки платежей по займам казахстанцев, пострадавших при ЧП
12.01.2022
Касым-Жомарт Токаев о восстановлении Алматы: Это дело чести для меня
12.01.2022
Президент посетил больницу скорой неотложной помощи в Алматы
12.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости