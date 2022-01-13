13:54 13.01.2022
Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Жаслана Мадиева
Фото: gov.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам РК. Им был Жаслан Мадиев, передает Zakon.kz.
Об этом сообщается на сайте Акорды.
Распоряжением главы государства Мадиев Жаслан Хасенович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, – говорится в сообщении.