Токаев освободил от должности зампредседателя Агентства по стратегическому планированию

Президент Касым-Жомарт Токаев 30 апреля 2024 года освободил от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Акорды.

"Распоряжением главы государства Утенов Аркен Хамитович освобожден от должности заместителя председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан", – сказано в официальном сообщении.

Аркен Утенов родился 15 ноября 1983 года в Алматы. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби, Университет Карнеги Меллона (программа "Болашақ"). Специалист по международным отношениям, экономист, магистр наук в области государственной политики и управления.

Утенов в 2006-2011 годы работал в различных компаниях банковского сектора страны.

В дальнейшем занимал должности в Администрации президента, в Комитете государственных доходов Министерства финансов.

С августа по декабрь 2019 года – заместитель заведующего Отделом внешней политики и международных связей Администрации президента.

С декабря 2019 года по сентябрь 2020 года – ответственный секретарь Министерства иностранных дел. Имеет дипломатический ранг – советник первого класса.

В октябре 2020 года был назначен заместителем председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Владеет английским языком, награжден государственной наградой "Ерен еңбегі үшін" и двумя юбилейными медалями. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Агентство по стратегическому планированию и реформам осуществляет руководство в области стратегического планирования, государственной статистической деятельности, проведения реформ.

Цель агентства – разработка эффективных реформ, нацеленных на повышение конкурентоспособности страны и благосостояния народа.