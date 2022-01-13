Блокпосты продолжат работу в Северо-Казахстанской области

В связи с этим введенные ранее ограничения отменяются, кроме ограниченного въезда на территорию области и в Петропавловск. Решением областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом в регионе в связи с «желтым» уровнем террористической опасности продолжат действовать блокпосты, где по-прежнему сохраняется контрольно-пропускной режим, предусматривающий проверку документов.

Контрольно-пропускной режим сохраняется, прежде всего, в целях обеспечения безопасности населения. Отмечу, что ранее введенные ограничения и дисциплинированность граждан способствовали укреплению правопорядка в целом. Личный состав органов внутренних дел по-прежнему работает в особом режиме несения службы. Продолжится усиленная охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов. Начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев