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Законодательство РК
14:09 13.01.2022

Блокпосты продолжат работу в Северо-Казахстанской области

блокпост, ско Фото: Пресс-служба ДП СКО
Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева в Северо-Казахстанской области с 13 января отменен режим чрезвычайного положения, передает Zakon.kz.

В связи с этим введенные ранее ограничения отменяются, кроме ограниченного въезда на территорию области и в Петропавловск. Решением областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом в регионе в связи с «желтым» уровнем террористической опасности продолжат действовать блокпосты, где по-прежнему сохраняется контрольно-пропускной режим, предусматривающий проверку документов.

Контрольно-пропускной режим сохраняется, прежде всего, в целях обеспечения безопасности населения. Отмечу, что ранее введенные ограничения и дисциплинированность граждан способствовали укреплению правопорядка в целом. Личный состав органов внутренних дел по-прежнему работает в особом режиме несения службы. Продолжится усиленная охрана общественного порядка, особо важных государственных и стратегических объектов. Начальник ДП СКО генерал-майор полиции Марат Тулебаев

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