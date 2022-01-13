14:31 13.01.2022
Задержаны два бывших заместителя экс-главы КНБ Карима Масимова
Фото: Zakon.kz
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, сообщает Zakon.kz.
В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.
По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.Пресс-служба КНБ РК
Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что 6 января задержали бывшего председателя комитета Карима Масимова.
6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.КНБ РК
Новым председателем КНБ президент назначил Ермека Сагимбаева.