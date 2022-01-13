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Законодательство РК
14:31 13.01.2022

Задержаны два бывших заместителя экс-главы КНБ Карима Масимова

задержание Фото: Zakon.kz
Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан продолжается досудебное расследование по факту государственной измены в отношении бывшего председателя КНБ Карима Масимова, сообщает Zakon.kz.

В рамках данного дела дополнительно начаты досудебные расследования по фактам действий, направленных на насильственный захват власти, и превышения должностных полномочий.

По подозрению в совершении указанных преступлений, помимо Карима Масимова, задержаны бывшие заместитель председателя КНБ – начальник Службы специального назначения «А» Ануар Садыкулов и заместитель председателя КНБ Даулет Ергожин.Пресс-служба КНБ РК

Расследование продолжается. 

Ранее сообщалось, что 6 января задержали бывшего председателя комитета Карима Масимова.

6 января Комитетом национальной безопасности начато досудебное расследование по факту государственной измены по ст. 175 ч. 1 Уголовного кодекса РК. В этот же день по подозрению в совершении данного преступления задержаны и водворены в изолятор временного содержания бывший председатель КНБ Карим Масимов и другие лица.КНБ РК

Новым председателем КНБ президент назначил  Ермека Сагимбаева.

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