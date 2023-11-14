Карима Масимова подозревают в отмывании денег и получении особо крупной взятки
Об этом агентству Kazinform рассказали в Комитете нацбезопасности РК.
"Сообщаем, что в отношении К. Масимова КНБ продолжается досудебное расследование по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 218 "Легализация, отмывание денег и иного имущества, полученных преступным путем" и 366 "Получение взятки в особо крупном размере" УК РК", – говорится в ответе КНБ РК на запрос 14 ноября 2023 года.
Поэтому, согласно ч. 3 ст. 92 Уголовно-исполнительного кодекса РК, осужденный Карим Масимов с санкции прокуратуры доставлен в СИЗО КНБ Астаны для проведения ряда следственных действий в рамках уголовного дела.
6 января 2022 года Комитет нацбезопасности РК начал досудебное расследование по факту государственной измены. Были задержаны и водворены в ИВС Карим Масимов и другие лица.
25 августа стало известно, что расследование уголовного дела в отношении Карима Масимова завершилось.
24 апреля 2023 года суд вынес приговор Кариму Масимову. Его осудили на 18 лет с конфискацией имущества и пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Он признан виновным в государственной измене, насильственном захвате власти и превышении должностных полномочий. Ануар Садыкулов получил 16 лет лишения свободы, Даулет Ергожин – 15 лет лишения свободы, Марат Осипов – три года лишения свободы.
22 мая сообщалось, что экс-глава КНБ обжаловал приговор.
16 июня апелляционная инстанция изменила приговор суда первой инстанции в отношении экс-главы КНБ Карима Масимова и его заместителей Садыкулова и Ергожина в части вида учреждения для отбывания наказания с учреждения максимальной на среднюю безопасность.