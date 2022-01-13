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Законодательство РК
14:54 13.01.2022

Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики РК

вице-министр национальной экономики РК Фото: пресс-служба премьер-министра РК
Постановлением правительства Республики Казахстан Абдикаримов Абзал Алиевич назначен на должность вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, передает Zakon.kz.

Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области.

Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.

  • 2014-2015 гг. — главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».

  • 2015-2016 гг. — руководитель проекта департамента АО «НУХ «Байтерек».

  • 2016-2019 гг. — советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

  • С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по городу Нур-Султану Агентства по защите и развитию конкуренции.

Оксана Житникова
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