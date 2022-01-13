Абзал Абдикаримов назначен вице-министром национальной экономики РК
Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области.
Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член Президентского молодежного кадрового резерва.
Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.
2014-2015 гг. — главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО «Инвестиционный фонд Казахстана».
2015-2016 гг. — руководитель проекта департамента АО «НУХ «Байтерек».
2016-2019 гг. — советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.
С 2019 года и по настоящее время работал руководителем департамента по городу Нур-Султану Агентства по защите и развитию конкуренции.