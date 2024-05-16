Абзал Абдикаримов покинул пост вице-министра нацэкономики

Абзал Абдикаримов покинул пост вице-министра национальной экономики Казахстана. Эту должность он занимал с 13 января 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Прощальный пост он опубликовал 16 мая на своей странице в Facebook.

"Сегодня я закончил работать вице-министром национальной экономики. Прошло почти 2,5 года. Есть много работ и достижений. Думаю, нет необходимости перечислять их все. Я старался служить на благо страны, быть государственным деятелем и добросовестно выполнять все возложенные на меня обязанности", – написал Абзал Абдикаримов.

Он отметил, что гордился тем, что работал в Министерстве национальной экономики.

Абзал Абдикаримов родился в 1987 году в Туркестанской области.

Окончил КазНПУ им. Абая, Kings College London, University of London по программе «Болашак», IE Business School. Член Президентского молодежного кадрового резерва.

Трудовую деятельность начал в 2010 году в коммерческих организациях.

В 2014-2015 годах – главный специалист, директор департамента инвестиционных проектов АО "Инвестиционный фонд Казахстана".

В 2015-2016 годах – руководитель проекта департамента АО "НУХ "Байтерек".

В 2016-2019 годах – советник министра, заместитель директора департамента, директор департамента государственной поддержки предпринимательства Министерства национальной экономики РК.

В 2019-2024 годах – руководитель департамента по городу Астане Агентства по защите и развитию конкуренции.

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