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Законодательство РК
14:55 13.01.2022

КНБ опубликовал результаты розыска лиц, причастных к террористическим актам

рк, террористический акт, причастные, задержания, кнб Фото: Zakon.kz
Результаты розыска лиц, причастных к террористическим актам, опубликовал Комитет национальной безопасности РК, передает Zakon.kz.
Пограничной службой во взаимодействии с территориальными подразделениями КНБ, с привлечением подразделения специального назначения «Арлан» МВД проводятся оперативно-розыскные мероприятия в Алматинской области.Пресс-служба КНБ РК

В ведомстве уточнили, что в результате задержаны восемь человек по подозрению в причастности к беспорядкам и нападению на Департамент полиции Талдыкоргана и восемь (в том числе четверо граждан ЦАР) – возможно причастных к беспорядкам и мародерствам в Алматы.

Задержанные переданы в подразделения полиции.

Также в ведомстве сообщили, что 11 января в Туркестанской области в авиационном пункте пропуска «Шымкент» при оформлении рейса КС-7425 сообщением Туркестан – Стамбул выявлен гражданин РК, который был участником митингов в Кызылорде и распространял через мессенджеры социальных сетей информацию о призыве граждан к участию в беспорядках.

Задержанный передан в линейный отдел полиции Шымкента.

Вместе с тем 10 января в Костанайской области в пункте пропуска «Убаган» (автомобильное) в рамках фильтрационных мероприятий задержан гражданин РК «П» 1986 г.р. (житель Тараза). В ходе проверочных мероприятий в мобильном телефоне задержанного обнаружена его фотография в спецобмундировании силовых структур (защитный шлем, разгрузочный жилет, металлический щит и резиновая палка), созданная 5 января.

Для проведения следственных мероприятий данное лицо передано в Узункольский РОП.

Динара Халдарова
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