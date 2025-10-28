5 иностранцев готовили теракт в Алматы – КНБ

В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 28 октября 2025 года, заявили о предотвращении террористического акта, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что:

"Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся 5 иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие".

Наряду с этим, как отметили в комитете, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана.

"Информация о ходе расследования, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит". Пресс-служба КНБ

За этот же период, по материалам КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 6 лиц.

"Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы". Пресс-служба КНБ

Новость дополняется...