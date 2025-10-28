#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
538.13
624.88
6.64
Происшествия

5 иностранцев готовили теракт в Алматы – КНБ

Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, КНБ РК, ОПГ, приступная группировка, криминал, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
В Комитете национальной безопасности (КНБ) Казахстана сегодня, 28 октября 2025 года, заявили о предотвращении террористического акта, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного во вторник релиза следует, что:

"Комитетом национальной безопасности в Алматы в сентябре 2025 года на стадии приготовления предотвращен теракт, планировавшийся 5 иностранными гражданами. Все они арестованы, ведется следствие".

Наряду с этим, как отметили в комитете, в сентябре и октябре текущего года по подозрению в пропаганде терроризма взяты под стражу в рамках уголовных дел 8 граждан Казахстана.

"Информация о ходе расследования, в соответствии с ч. 1 ст. 201 Уголовно-процессуального кодекса РК, разглашению не подлежит".Пресс-служба КНБ

За этот же период, по материалам КНБ, за совершение террористических и экстремистских преступлений к различным срокам лишения свободы осуждены 6 лиц.

"Всего с начала года к уголовной ответственности за аналогичные преступления привлечено 89 лиц, 6 из которых иностранцы".Пресс-служба КНБ

Новость дополняется...

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве
00:21, 23 марта 2024
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт в Москве
КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене
10:07, 14 апреля 2025
КНБ пресек создание террористической группы в Каскелене
КНБ заявил о задержании религиозных радикалов
10:03, 25 января 2024
КНБ заявил о задержании религиозных радикалов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: