Дождь, снег, туман и гололед ожидаются в Казахстане 14 января

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана будет неустойчивый характер погоды – пройдет снег, в южной половине – осадки (дождь и снег). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью. РГП «Казгидромет»

В Западно-Казахстанской области днем синоптики прогнозируют усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, юго-востоке области – гололед, низовую метель, на западе, севере области – туман.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на западе, в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

В Мангистауской области – гололед, низовая метель, на западе, днем в центре области – усиление ветра до 15-22 м/с.

На юге, западе, в горных, предгорных районах Туркестанской области – туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области – туман, днем на юго-западе, западе области – усиление ветра до 15-20 м/с с низовой метелью.

На западе Восточно-Казахстанской области – низовая метель, днем на западе, в центре области – усиление ветра до 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области – гололед, туман.

На севере, в центре Карагандинской области – низовая метель, ночью на западе области – туман.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области – гололед, туман, на юго-западе области и в горных районах – усиление ветра до 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской области, днем на юге Актюбинской области – низовая метель.

На востоке Костанайской области, ночью и утром на севере Павлодарской области – туман.