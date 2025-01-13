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Общество

Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается дождь, снег и гололед 14 января

Пробки, пробка, пробки зимой, пробка зимой, машины, автомобили, трафик, дорога, дорога зимой, дороги зимой, снег, снегопад, снег на дорогах, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 17:57 Фото: Zakon.kz
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на предстоящий вторник, 14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием отрога антициклона на большей части республики сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью на западе, северо-западе республики ожидается снег, днем – осадки (дождь и снег), гололед. По республике прогнозируется туман. На северо-востоке, юго-востоке страны – усиление ветра", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы временами 30 м/с и более.

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, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2025 17:57
От -15℃ до +12℃: погода в Астане, Алматы и Шымкенте на три дня
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С прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 14 по 16 января 2025 года – можно ознакомиться по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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