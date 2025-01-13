Прогноз погоды в Казахстане: где ожидается дождь, снег и гололед 14 января

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на предстоящий вторник, 14 января 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", под влиянием отрога антициклона на большей части республики сохранится погода без осадков.

"Лишь с прохождением атмосферных фронтальных разделов ночью на западе, северо-западе республики ожидается снег, днем – осадки (дождь и снег), гололед. По республике прогнозируется туман. На северо-востоке, юго-востоке страны – усиление ветра", – говорится в прогнозе.

Также сообщается, что в районе Алакольских озер в Жетысуской области ожидается ветер юго-восточный, порывы временами 30 м/с и более.

С прогнозом погоды по Казахстану на ближайшие три дня – с 14 по 16 января 2025 года – можно ознакомиться по ссылке.