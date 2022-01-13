ДГД Алматы отзывает решения о классификации товара

По информации ДГД Алматы, новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера.

Решение ЕЭК «Об утверждении единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых решений Совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК)» было принято 14 сентября 2021 года.

В связи с чем, в соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 47 Кодекса РК «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» ДГД Алматы предпринимаются меры по отзыву ранее выданных предварительных решений о классификации товаров, коды ТН ВЭД по которым были затронуты вышеназванным решением ЕЭК.

При этом решение об отзыве предварительного решения о классификации товара вступает в силу с момента вступления в силу решения Коллегии ЕЭК, то есть с 1 января 2022 года.

Как отметили в департаменте, информация об отзыве предварительного решения о классификации товара будет доведена до заинтересованных лиц в письменной форме.

Вместе с тем напоминаем, что участники внешнеэкономической деятельности вправе подать заявление о принятии нового предварительного решения о классификации товара в порядке статей 44, 45 кодекса, не дожидаясь решения об отзыве предварительного решения о классификации товара, код ТН ВЭД по которому был изменен решением ЕЭК. ДГД Алматы

В ДГД рекомендуют во избежание возникновения каких-либо вопросов при импорте и экспорте товаров заблаговременно воспользоваться государственной услугой о принятии решения о классификации товара.

Таможенный сбор за принятие решения о классификации товара составляет 32 тыс. тенге.