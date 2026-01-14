Соглашение ЕАЭС о происхождении товаров ратифицировали в Мажилисе

Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Болатбек Нажметдинулы, соглашение подписано в Москве 4 декабря 2023 года.

"Целью соглашения является унификации подходов государств-членов по определению и подтверждению происхождения товаров в рамках их вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", – сказал депутат.

Законопроект направлен на обеспечение единства подходов к определению, удостоверению и подтверждению происхождения товаров при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

