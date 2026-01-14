#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.75
594.67
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
509.75
594.67
6.46
События

Соглашение ЕАЭС о происхождении товаров ратифицировали в Мажилисе

Евразийская экономическая комиссия, ЕЭК, Евразийский экономический союз, ЕАЭС, флаги стран ЕАЭС, фото - Новости Zakon.kz от 14.01.2026 11:30 Фото: akorda.kz
Депутаты Мажилиса 14 января 2026 года на пленарном заседании палаты ратифицировали соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Болатбек Нажметдинулы, соглашение подписано в Москве 4 декабря 2023 года.

"Целью соглашения является унификации подходов государств-членов по определению и подтверждению происхождения товаров в рамках их вывоза за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза", – сказал депутат.

Законопроект направлен на обеспечение единства подходов к определению, удостоверению и подтверждению происхождения товаров при их вывозе с таможенной территории ЕАЭС.

Ранее мы писали, что совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) принял ряд решений, которые устанавливают правила ввоза товаров, приобретаемых физическими лицами на иностранных маркетплейсах.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Мажилис ратифицировал изменения к соглашению ЕАЭС по техрегламентам
11:46, Сегодня
Мажилис ратифицировал изменения к соглашению ЕАЭС по техрегламентам
Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром
14:03, 04 декабря 2024
Мажилис ратифицировал Соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Сингапуром
Мажилис ратифицировал поправки в соглашение по СЭЗ Таможенного союза
11:08, 03 мая 2023
Мажилис ратифицировал поправки в соглашение по СЭЗ Таможенного союза
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: