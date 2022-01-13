Синоптики рассказали, какой будет погода в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте 14-16 января

Нур-Султан

14 января – переменная облачность, временами снег, низовая метель. Ветер восточный с переходом на юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -15...-17°C, днем -7...-9°C.

15 января – переменная облачность, утром и днем осадки (дождь, снег), метель, гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 9-14 м/с, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -8...-10°C, днем около 0°C.

16 января – переменная облачность, днем снег, метель. Ветер юго-западный, 9-14 м/с, временами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -10...-12°C, днем -3...-5°C.

Алматы

14 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +5...+7°C.

15 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2°C, днем +8...+10°C.

16 января – переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +11...+13°C.

Шымкент

14 января – переменная облачность, без осадков, ночью туман. Ветер южный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3°C, днем +13...+15°C.

15 января – облачно, временами дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, 8-13 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +10...+12°C.

16 января – переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7°C, днем +10...+12°C.

Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14 января.