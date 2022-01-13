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Законодательство РК
20:43 13.01.2022

Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане

Ashyq Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Главный государственный санитарный врач страны Ерлан Киясов подписал новое постановление, передает Zakon.kz.

Все ранее действовавшие постановления Киясова по вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции объединены в ПГГСВ №2.

Дополнительно в ПГГСВ №2 предусмотрены следующие вопросы:

  • разрешена ревакцинация против КВИ с применением вакцины «Комирнати» («Пфайзер») медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ;

  • детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.

Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:

  • в регионах, находящихся в «красной» зоне, – до 00:00, лидерам проекта Ashyq – до 02:00;

  • в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, лидерам проекта Ashyq – до 03:00;

  • в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, лидерам проекта Ashyq – до 05:00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или перенесения КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования – с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», – говорится в постановлении.

Обновлен список объектов для обязательного введения приложения Ashyq:

    • фитнес-клубы, включая йога-центры;

    • спа-центры;

    • бани, сауны, бассейны;

    • компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;

    • боулинг-клубы;

    • кинотеатры;

    • театры и филармонии;

    • объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;

    • объекты общественного питания по типу столовых;

    • межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;

    • межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;

    • бильярдные клубы;

    • концертные залы;

    • добровольные участники;

    • караоке;

    • выставки;

    • океанариум;

    • марафоны;

    • спортивные мероприятия со зрителями;

    • аэропорты;

    • лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;

    • детские развлекательные центры (крытые);

    • цирки;

    • отели, гостиницы;

    • центры обслуживания населения;

    • железнодорожные вокзалы и автовокзалы;

    • рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);

    • торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м;

    • детские оздоровительные центры (для работников);

    • букмекерские конторы;

    • центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;

    • организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));

    • спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;

    • общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);

    • религиозные объекты;

    • игровые клубы (казино);

    • международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;

    • ночные клубы;

    • банки, отделения АО «Казпочта».

    С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.

Елена Беляева
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