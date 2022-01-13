Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане

Все ранее действовавшие постановления Киясова по вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции объединены в ПГГСВ №2.

Дополнительно в ПГГСВ №2 предусмотрены следующие вопросы:

разрешена ревакцинация против КВИ с применением вакцины «Комирнати» («Пфайзер») медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ;

детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.

Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:

в регионах, находящихся в «красной» зоне, – до 00:00, лидерам проекта Ashyq – до 02:00;

в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, лидерам проекта Ashyq – до 03:00;

в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, лидерам проекта Ashyq – до 05:00.

В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или перенесения КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования – с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», – говорится в постановлении.

Обновлен список объектов для обязательного введения приложения Ashyq: