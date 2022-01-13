Опубликовано новое карантинное постановление в Казахстане
Все ранее действовавшие постановления Киясова по вопросам вакцинации населения против коронавирусной инфекции объединены в ПГГСВ №2.
Дополнительно в ПГГСВ №2 предусмотрены следующие вопросы:
разрешена ревакцинация против КВИ с применением вакцины «Комирнати» («Пфайзер») медицинских работников, лиц в возрасте 60 лет и старше, которые подвержены высокому риску по развитию тяжелых проявлений КВИ;
детальное разъяснение по некоторым вопросам тактики вакцинации и ревакцинации против КВИ.
Как уточняется, для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 4 к настоящему постановлению, действует следующий режим работы в будние и выходные дни:
в регионах, находящихся в «красной» зоне, – до 00:00, лидерам проекта Ashyq – до 02:00;
в регионах, находящихся в «желтой» зоне, – до 01:00, лидерам проекта Ashyq – до 03:00;
в регионах, находящихся в «зеленой» зоне, – до 03:00, лидерам проекта Ashyq – до 05:00.
В выходные дни допускается работа объектов, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или перенесения КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
«Вход детей старше 12 лет в компьютерные клубы, цирки, кинотеатры, детские оздоровительные центры, на межобластные и межгородские туристические перевозки, на объекты образования – с добровольной регистрацией при сканировании QR-кода, с разрешения родителей или законных представителей, в приложении Ashyq, в том числе других платформ», – говорится в постановлении.
Обновлен список объектов для обязательного введения приложения Ashyq:
- С полным текстом постановления можно ознакомиться здесь.
фитнес-клубы, включая йога-центры;
спа-центры;
бани, сауны, бассейны;
компьютерные клубы, включая PlayStation-клубы;
боулинг-клубы;
кинотеатры;
театры и филармонии;
объекты общественного питания, летние площадки, банкетные залы, за исключением стрит-фудов;
объекты общественного питания по типу столовых;
межобластные и городские нерегулярные (туристические) перевозки;
межобластные и внутриобластные регулярные перевозки;
бильярдные клубы;
концертные залы;
добровольные участники;
караоке;
выставки;
океанариум;
марафоны;
спортивные мероприятия со зрителями;
аэропорты;
лотерейные клубы и иные точки реализации лотереи;
детские развлекательные центры (крытые);
цирки;
отели, гостиницы;
центры обслуживания населения;
железнодорожные вокзалы и автовокзалы;
рынки (крытые), торгово-развлекательные центры, торговые дома, торговые сети (непродовольственные);
торговые сети (продовольственные) с торговой площадью свыше 6 тыс. кв. м;
детские оздоровительные центры (для работников);
букмекерские конторы;
центры и салоны красоты, парикмахерские, салоны по оказанию услуг маникюра и педикюра, косметических и косметологических услуг;
организации образования всех форм собственности и ведомственной принадлежности (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся в возрасте 18 лет и старше (с добровольной регистрацией при условии сканирования QR-кода детей с 12 лет с разрешения родителей или законных представителей));
спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры;
общежития и интернаты для проживания обучающихся в организациях образования (для педагогов, персонала, родителей (законных представителей), посетителей, обучающихся);
религиозные объекты;
игровые клубы (казино);
международный центр приграничного сотрудничества «Хоргос»;
ночные клубы;
банки, отделения АО «Казпочта».