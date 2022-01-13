22:26 13.01.2022
Тело погибшего во время беспорядков в Алматы офицера доставили в Уральск
Фото: Пресс-служба акимата Алматы
Груз-200 доставили на военном самолете в аэропорт города. Проститься с заместителем командира 35-й гвардейской десантно-штурмовой бригады Сандибеком Хаировым пришли родные, военные коллеги, сотрудники и земляки, передает Zakon.kz.
Это наш боевой товарищ, офицер, человек с большой буквы, который руководил личным составом вверенного подразделения. Он стоял до конца, рискуя своей жизнью. Для казахстанцев это большая потеря. Он навсегда останется в наших сердцах.Замкомандующего десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе Вооруженных сил РК Раджан Жанысов
Как сообщает портал «Мой город», глава региона Гали Искалиев выразил слова скорби и отметил, что это невосполнимая утрата.
Ранее сообщалось, что в Алматы простились с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.
Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру.