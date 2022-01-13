Тело погибшего во время беспорядков в Алматы офицера доставили в Уральск

Это наш боевой товарищ, офицер, человек с большой буквы, который руководил личным составом вверенного подразделения. Он стоял до конца, рискуя своей жизнью. Для казахстанцев это большая потеря. Он навсегда останется в наших сердцах. Замкомандующего десантно-штурмовыми войсками по воспитательной и идеологической работе Вооруженных сил РК Раджан Жанысов

Как сообщает портал «Мой город», глава региона Гали Искалиев выразил слова скорби и отметил, что это невосполнимая утрата.

Ранее сообщалось, что в Алматы простились с офицером Вооруженных сил Сандибеком Хаировым. Он успел вывести военнослужащих из атакованного здания акимата города, но сам спастись не смог.

Аким Алматы пообещал выделить семье уроженца ЗКО квартиру.