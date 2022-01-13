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23:02 13.01.2022

Дополнительный поезд запустят между Алматы и Нур-Султаном

зима Фото: Пресс-служба КТЖ
Департамент по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» сообщил о запуске одного дополнительного пассажирского поезда, передает Zakon.kz.
В связи с повышенным спросом на перевозки пассажиров из Алматы в Нур-Султан АО «Пассажирские перевозки» вновь запускает дополнительный поезд №205 сообщением Алматы-2 – Нур-Султан-1. Департамент по работе со СМИ АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Поезд отправится из Алматы в столицу 14 января 2022 года в 22:05. Этот же поезд прибудет в столицу 15 января в 19:06.

Отметим, что движение поездов восстановлено. Все пассажирские поезда курсируют по расписанию.

Елена Беляева
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