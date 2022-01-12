10:19 12.01.2022
В Казахстане полностью восстановлено движение пассажирских поездов и городских автобусов
Фото: Zakon.kz
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, что по стране восстановлено движение городских автобусов, пассажирских и грузовых поездов, а также возобновлена работа вокзалов, передает корреспондент Zakon.kz.
Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движение всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены. По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев
Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана.
При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов. Каирбек Ускенбаев