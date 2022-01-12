В Казахстане полностью восстановлено движение пассажирских поездов и городских автобусов

Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движение всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены. По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана.