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Законодательство РК
10:19 12.01.2022

В Казахстане полностью восстановлено движение пассажирских поездов и городских автобусов

восстановлено движение Фото: Zakon.kz
На заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев рассказал, что по стране восстановлено движение городских автобусов, пассажирских и грузовых поездов, а также возобновлена работа вокзалов, передает корреспондент Zakon.kz.
Во всех регионах городские автобусные перевозки, все железнодорожные вокзалы и движение всех пассажирских и грузовых поездов полностью восстановлены. По автодорогам республиканского значения ограничения движения для автотранспортных средств не имеется. Министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев

Из 20 аэропортов страны 18 аэропортов функционируют в штатном режиме. Приостановлена деятельность аэропортов Алматы и Талдыкоргана.

При этом аэропорт Алматы технически готов к возобновлению деятельности, необходимо соответствующее решение компетентных специальных органов. Каирбек Ускенбаев
Оксана Скибан
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