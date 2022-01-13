Қаз
#COVID-19 #Zakon Live #Беспорядки 2022
«Евразия» Инвестиции
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК
23:40 13.01.2022

«Желтый» уровень террористической опасности установлен в Павлодарской области

лавочка Фото: Zakon.kz
В региональном оперативном штабе по борьбе с терроризмом сообщили о том, что уровень опасности установлен на 10 дней, передает Zakon.kz.

«По решению руководителя областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом с 13 января 2022 года установлен «желтый» уровень террористической опасности. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям», - рассказали Pavlodarnews.kz в штабе.

Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил об установлении высокого «оранжевого» уровня террористической опасности на 14 суток.

Елена Беляева
Павлодарская область
Задержаны два бывших заместителя экс-главы КНБ Карима Масимова
13.01.2022
В Нур-Султане установлен высокий уровень террористической опасности
13.01.2022
В Казахстане изменились правила въезда из-за рубежа
13.01.2022
Число выявленных за сутки заболевших COVID-19 в РК приближается к 10 тысячам
13.01.2022
Зарплаты медиков, педагогов и соцработников повышены в Казахстане
13.01.2022
Главная Топ новости Zakon LIVE Все новости