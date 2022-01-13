«Желтый» уровень террористической опасности установлен в Павлодарской области

«По решению руководителя областного оперативного штаба по борьбе с терроризмом с 13 января 2022 года установлен «желтый» уровень террористической опасности. Просим отнестись с пониманием к работе правоохранительных органов и следовать их законным требованиям», - рассказали Pavlodarnews.kz в штабе.

Ранее столичный оперативный штаб по борьбе с терроризмом заявил об установлении высокого «оранжевого» уровня террористической опасности на 14 суток.