Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю был лишен королевой титула

С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности. Букингемский дворец

Как пишет BBC News, решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

Отмечается, что Герцог Йоркский впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо.