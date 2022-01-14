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Законодательство РК
00:14 14.01.2022

Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю был лишен королевой титула

Эндрю Фото: Instagram/hrhthedukeofyork
Елизавета II лишила принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа, передает Zakon.kz.
С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности. Букингемский дворец

Как пишет BBC News, решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.

Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.

Отмечается, что Герцог Йоркский впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо.

Елена Беляева
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