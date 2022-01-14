00:14 14.01.2022
Обвиненный в изнасиловании принц Эндрю был лишен королевой титула
Фото: Instagram/hrhthedukeofyork
Елизавета II лишила принца Эндрю титула, воинских званий и королевского патронажа, передает Zakon.kz.
С согласия и одобрения королевы герцог Йоркский слагает с себя воинские титулы и королевские попечительские обязанности. Букингемский дворец
Как пишет BBC News, решение последовало после того, как адвокатам принца не удалось убедить американский суд прекратить гражданское дело о сексуальном насилии, в котором герцога Йоркского обвиняет американка Вирджиния Джуффре. Она утверждает, что в 2001 году, когда ей было 17 лет, Эпштейн трижды заставлял ее заниматься сексом с принцем.
Принц Эндрю последовательно отвергает все обвинения в свой адрес и утверждает, что не знаком с женщиной.
Отмечается, что Герцог Йоркский впредь не будет выполнять никаких государственных обязанностей и защищает себя в этом деле как частное лицо.