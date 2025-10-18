#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+17°
$
536.32
626.9
6.6
Мир

Скандальный принц Эндрю отказался от титула

корона, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:53 Фото: freepik
Принц Эндрю согласился больше не пользоваться титулом герцога Йоркского и почестями, включая звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона ордена Подвязки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление Букингемского дворца приводит британская газета The Guardian.

В заявлении Эндрю сказал, что решение принято после обсуждения с королем и членами семьи:

"Продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величество и королевскую семью. Я решил поставить долг перед семьей и страной на первое место".

Он подчеркнул, что "решительно отрицает" все обвинения, и напомнил, что уже пять лет отстранен от общественной жизни.

Формально герцогский титул сохраняется, поскольку его можно лишить только актом парламента, однако Эндрю больше не будет им пользоваться. Аналогично звание "Его Королевское Высочество" остается неактивным.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2025 11:53
Принц Эндрю на фоне громкого скандала впал в депрессию и перестал выгуливать королевских корги

По данным британских СМИ, решение было согласовано с королем Карлом III, принцем Уэльским и другими членами семьи. Источники говорят о "переломном моменте" в Букингемском дворце из-за опасений, что история с обвинениями продолжает наносить ущерб репутации монархии.

Экс-супруга Эндрю, Сара Фергюсон, также перестанет использовать титул герцогини Йоркской. Их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, сохранят свои звания.

Обвинения в адрес принца связаны с его отношениями с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре, которая заявляла, что Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. Принц всегда отрицал обвинения, но в 2022 году урегулировал гражданский иск, выплатив Джуффре около 12 млн фунтов без признания вины.

В конце сентября 2025 года законодатели-демократы обнародовали часть материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном. Среди них документы, где упоминается Илон Маск, а также связи с принцем Эндрю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
СМИ: Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
18:30, 24 декабря 2022
СМИ: Чарльз III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
В Румынии задержали бывшего кикбоксера и скандального блогера Эндрю Тейта
13:39, 30 декабря 2022
В Румынии задержали бывшего кикбоксера и скандального блогера Эндрю Тейта
Принц Гарри за последние недели пережил "три унижения"
14:55, 20 июня 2024
Принц Гарри за последние недели пережил "три унижения"
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: