Скандальный принц Эндрю отказался от титула

Принц Эндрю согласился больше не пользоваться титулом герцога Йоркского и почестями, включая звания Рыцаря Большого креста Королевского Викторианского ордена и Королевского рыцаря-компаньона ордена Подвязки, сообщает Zakon.kz.

Соответствующее заявление Букингемского дворца приводит британская газета The Guardian.

В заявлении Эндрю сказал, что решение принято после обсуждения с королем и членами семьи:

"Продолжающиеся обвинения в мой адрес отвлекают от работы Его Величество и королевскую семью. Я решил поставить долг перед семьей и страной на первое место".

Он подчеркнул, что "решительно отрицает" все обвинения, и напомнил, что уже пять лет отстранен от общественной жизни.

Формально герцогский титул сохраняется, поскольку его можно лишить только актом парламента, однако Эндрю больше не будет им пользоваться. Аналогично звание "Его Королевское Высочество" остается неактивным.

По данным британских СМИ, решение было согласовано с королем Карлом III, принцем Уэльским и другими членами семьи. Источники говорят о "переломном моменте" в Букингемском дворце из-за опасений, что история с обвинениями продолжает наносить ущерб репутации монархии.

Экс-супруга Эндрю, Сара Фергюсон, также перестанет использовать титул герцогини Йоркской. Их дочери, принцессы Беатрис и Евгения, сохранят свои звания.

Обвинения в адрес принца связаны с его отношениями с Джеффри Эпштейном и Вирджинией Джуффре, которая заявляла, что Эндрю принудил ее к сексу, когда ей было 17 лет. Принц всегда отрицал обвинения, но в 2022 году урегулировал гражданский иск, выплатив Джуффре около 12 млн фунтов без признания вины.

В конце сентября 2025 года законодатели-демократы обнародовали часть материалов расследования, связанных с Джеффри Эпштейном. Среди них документы, где упоминается Илон Маск, а также связи с принцем Эндрю.