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Законодательство РК
01:36 14.01.2022

Женщина с заряженным дробовиком требовала разговора у офиса полиции Капитолия

США Фото: pixabay
Правоохранители задержали 58-летнюю жительницу штата Мичигана с несколькими ружьями и дробовиком, передает Zakon.kz.

Как сообщает ren.tv, нарушительницу привлекут за незаконное хранение и перевозку боеприпасов.

Вместе с боеприпасами из грузовика изъяли следующее: незаряженное ружье Remington Nylon, незаряженное ружье Connecticut Valley Arms, ружье Gamo и заряженный дробовик Mossberg. Пресс-служба полиции Капитолия

Уточняется, что женщина приехала к зданию в полдень. Машина была припаркована напротив штаб-квартиры полиции Капитолия, которая находится рядом с конгрессом.

Известно, что она желала поговорить по поводу информации, которой она располагает относительно 6 января 2021 года. В этот день толпа протестующих совершила несанкционированный властями вход в Капитолий США. Прорвавшись через службу безопасности, они нанесли ущерб и на несколько часов заняли части здания.

Остальное не разглашается в связи с расследованием.

Елена Беляева
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